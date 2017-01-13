«Народный герой Кузбасса» отдаст премиальные 100 тысяч народу

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Ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов, победитель премии «Народный герой Кузбасса-2016» кемеровчанин Анатолий Терехов принял решение направить премиальные 100 тысяч рублей на новый сквер «Комсомольской юности». В этом году его разобьют около библиотеки имени Фёдорова. Здесь будет кедровая аллея в память об одноклассниках Анатолия Терехова из школы № 4 Кемерова, сообщает «Вести-Кузбасс».

Анатолий Михайлович Терехов - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 47 лет посвятил развитию угольной промышленности. Последние 30 лет он посещает места боевых сражений и в память о погибших однополчанах высаживает кедры.

Напомним, премия "Народный герой Кузбасса", стартовала по инициативе областных депутатов. Участие приняли более тысячи человек. Путём открытого голосования через интернет и смс-сообщения жители региона выбирали победителей в трёх номинациях. В номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, а в номинации в номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов лидировал Аман Тулеев. Однако он попросил экспертный совет

Напомним, премия "Народный герой Кузбасса", стартовала по инициативе областных депутатов. Участие приняли более тысячи человек. Путём открытого голосования через интернет и смс-сообщения жители региона выбирали победителей в трёх номинациях. В номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, а в номинации в номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов лидировал Аман Тулеев. Однако он попросил экспертный совет передать премию «Народный герой Кузбасса -2016» следующему за ним претенденту . Им оказался известный прокопьевский спортсмен Артём Вахитов.



