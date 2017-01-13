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«Народный герой Кузбасса» отдаст премиальные 100 тысяч народу

11 Янв. 2017, 16:57
266 просмотров

Ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов, победитель премии «Народный герой Кузбасса-2016»  кемеровчанин Анатолий Терехов принял решение направить премиальные 100 тысяч рублей на новый сквер «Комсомольской юности». В этом году его разобьют около библиотеки имени Фёдорова. Здесь будет кедровая аллея в память об одноклассниках Анатолия Терехова из школы № 4 Кемерова, сообщает «Вести-Кузбасс».

Анатолий Михайлович Терехов - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 47 лет посвятил развитию угольной промышленности. Последние  30 лет он посещает места боевых сражений и в память о погибших однополчанах высаживает кедры. 


Напомним, премия "Народный герой Кузбасса",  стартовала по инициативе областных депутатов. Участие приняли более тысячи человек. Путём открытого голосования через интернет и смс-сообщения жители региона выбирали победителей в трёх номинациях. В номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, а в номинации в номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов лидировал Аман Тулеев. Однако он попросил экспертный совет передать премию«Народный герой Кузбасса -2016» следующему за ним претенденту. Им оказался известный прокопьевский спортсмен Артём Вахитов.


Тэги: Народный герой Кузбасса
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