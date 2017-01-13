Суд по делу Мовшина состоится, заявил председатель независимой комиссии

Сегодня ряд информационных агентств распространили информацию о том, что в резонасном ДТП с участием бывшего руководителя областного ГИБДД Юрия Мовшина, появилась вторая экспертиза. Она показала, что виновник аварии другой водитель, который был за рулём Тойоты Премио. Вести - Кузбасс обратились за комментарием к депутату Госдумы Евгению Косяненко, который возглавляет независимую комиссию по контролю расследования.

Евгений Косяненко, депутат Государственной Думы: «Вы знаете, что по поручению губернатора создана общественная комиссия по контролю за расследованием ДТП, которое совершил бывший начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Матвеевич Мовшин. Я знаю, что состоялась повторная экспертиза. Выводы, которые сделали эксперты повторной экспертизы, что допущенные Мовшиным нарушения не находятся в прямой связи с произошедшим ДТП. Напомню, что уже вот эта экспертиза повторная - выводы противоположны той первой, которая сделана у нас в Кузбассе. В любом случае решение будет принимать суд, и он будет исследовать оба заключения на предмет их обоснованности. Я не сомневаюсь, что уголовное дело будет передано в суд, и Мовшин будет там фигурировать. Не могу предсказать вердикт суда, но полагаю, что степень вины Мовшина будет установлена. Мы будем держать на контроле расследование этого дела до передачи его в суд. И если будут проволочки, будем вынуждены подключить дополнительные меры».