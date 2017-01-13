В Кемерове состоялся Рождественский приём

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Ежегодно его устраивают на святочной неделе в честь самых заслуженных и прославленных жителей региона. Этой доброй традиции уже 17 лет. Напомню, что Кемеровская область еще в 1990-ом году первой в России объявила Рождество нерабочим днём, чтобы кузбассовцы могли отметить один из главных христианских праздников. Сейчас он официально признан и на государственном уровне. Губернатор Кемеровской области подчеркнул, что в ситуации общей мировой экономической и политической нестабильности, в Кузбассе сохранились все льготы. И особо отметил, что важно помогать друг другу, не быть равнодушными и всегда оставаться человеком. О том, как прошёл Рождественский приём подробнее в нашем сюжете.







