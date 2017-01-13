В Кузбассе скончалась известная радиоведущая

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Она давала надежду ребятишкам, которые воспитываются в детских домах, знакомила их с новыми мамами и папами. Ушла из жизни наша коллега, автор и ведущая программы "Мы вместе" Марина Александрова.

Сразу после выхода в эфир программу "Мы вместе" заметили. Несколько лет подряд проект признавали лучшим на всероссийских фестивалях. Но главное - более сотни детей обрели новые семьи. На областном радио Марина Григорьевна работала с 1984 года. Слушатели её любили, звонили в редакцию и благодарили за яркий, богатый язык, душевность и открытость. Автор книги очерков о земляках “Чужие окна”, а также книги “Мысли вслух” - по следам живых эфиров с известными артистами, музыкантами, исполнителями. Она неоднократно становилась лауреатом всевозможных журналистских конкурсов. Репортажи Марины регулярно шли в эфире Радио России. Благодаря ей о Кузбассе узнавала вся страна. В 2012 г. награждена знаком «Почётный радист России». Удостоена многих областных наград.



Прощание состоится 13-го января в 11 утра в церкви Иконы Божией матери "Утоли моя печали" на улице Двужильного, 30.







