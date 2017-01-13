Сотрудники Кузбасской энергосетевой компании вышли на уборку снега

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Сегодня уборка снега по-прежнему главная задача коммунальных служб. Им активно помогают студенты, школьники, работники бюджетных организаций, предприниматели. Так накануне на субботник вышло более 22 тысяч неравнодушных кузбассовцев. Среди них и сотрудники Кузбасской энергосетевой компании. Весь день в несколько этапов 140 человек с помощью техники и ручного инструмента убирали тротуары, остановки и площадки перед пешеходными переходами. Все подробности в нашем сюжете.



