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Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на Старый Новый год

12 Янв. 2017, 15:49
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Как сообщили в Кемеровском Гидрометцентре, в  пятницу  столбик термометра будет на отметке …-18…-23, местами по северу до …-28, по югу… -12…-17. Подует северный умеренный ветер. В ночь на Старый Новый год около 25-30 мороза, местами …-18…-23.

В субботу  температура воздуха … -18….-23, в отдельных районах  …-11…-16, в ночные часы …-23, а местами 33 градуса мороза. Ветер южный  с порывами до 14 метров в секунду, небольшой снег и метели.

Днём в воскресенье днем …-10…-15, местами до …-21. Ветер дует юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду.  В ночь на понедельник  …-20…-25,  в начале следующей недели морозная погода сохранится.

 

 


Тэги: Кузбасс, погода, Старый Новый год
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