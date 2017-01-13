Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на Старый Новый год

Как сообщили в Кемеровском Гидрометцентре, в пятницу столбик термометра будет на отметке …-18…-23, местами по северу до …-28, по югу… -12…-17. Подует северный умеренный ветер. В ночь на Старый Новый год около 25-30 мороза, местами …-18…-23.

В субботу температура воздуха … -18….-23, в отдельных районах …-11…-16, в ночные часы …-23, а местами 33 градуса мороза. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду, небольшой снег и метели.

Днём в воскресенье днем …-10…-15, местами до …-21. Ветер дует юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на понедельник …-20…-25, в начале следующей недели морозная погода сохранится.