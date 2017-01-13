В Кемерове определили места для крещенский купаний

В областной столице в православный праздник Крещения Господня организовано четыре купели, рассказали в городской администрации.



источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район, поселок Боровой;

Река Томь, зона отдыха «Чайка» (улица 4 Заречная);

Озеро Красное, Ленинский район;

купель Храма прихода Воскресения Христова (микрорайон 7Б).

В ночь на 18-19 января обряд купания можно провести в следующих местах:В местах крещенских купаний с 22:00 часов 18 января до 08:00 часов 20 января безопасность граждан обеспечат оперативные группы.- Из соображений безопасности, если вы наблюдаете любые отклонения в самочувствии, лучше немедленно сообщить об этом организатору. Телефон единой службы спасения – 112, - добавили в мэрии.