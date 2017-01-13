В Кемерове определили места для крещенский купаний
12 Янв. 2017, 15:59
150 просмотров
В областной столице в православный праздник Крещения Господня организовано четыре купели, рассказали в городской администрации.
В ночь на 18-19 января обряд купания можно провести в следующих местах:
- Из соображений безопасности, если вы наблюдаете любые отклонения в самочувствии, лучше немедленно сообщить об этом организатору. Телефон единой службы спасения – 112, - добавили в мэрии.
- источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской, Рудничный район, поселок Боровой;
- Река Томь, зона отдыха «Чайка» (улица 4 Заречная);
- Озеро Красное, Ленинский район;
- купель Храма прихода Воскресения Христова (микрорайон 7Б).
- Из соображений безопасности, если вы наблюдаете любые отклонения в самочувствии, лучше немедленно сообщить об этом организатору. Телефон единой службы спасения – 112, - добавили в мэрии.