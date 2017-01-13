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В Кемерове назвали магазины и рынки, рядом с которыми плохо чистят снег

12 Янв. 2017, 17:05
170 просмотров

За покупками безопасно и с комфортом. Специалисты управления потребительского рынка и поддержки предпринимательства кемеровской администрации провели  рейд по крупным торговым предприятиям. 

Обследовали более 50-ти объектов. Ревизоры искали залежи снега, скользкие дорожки, нечищенные парковки. Всё, что мешает покупателям, их машинам и тележкам передвигаться. Проверяющие выяснили: почти все бизнесмены с поставленной задачей справляются. Два раза в неделю проводят  субботники, своими силами вывозят снег. Но в ходе рейда обнаружили и «двоечников». С ними будет проведена  отдельная работа.

Ирина Лямина, начальник управления потребительского рынка и поддержки предпринимательства: «Выявлено на сегодняшний день вот из 50-ти  4 объекта, которые у нас  находятся в ненадлежащем состоянии,  это, к сожалению, социальный рынок,  допустить  навесы снега на крыше. Это база стройматериалов  на Баумана,  и магазин «Кантри-Спорт» на Баумана,  и на Химиков, 43 – это  торговый центр, у нас там снег».   


Тэги: Кемерово, торговля, уборка снега
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