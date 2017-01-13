В Кемерове назвали магазины и рынки, рядом с которыми плохо чистят снег

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За покупками безопасно и с комфортом. Специалисты управления потребительского рынка и поддержки предпринимательства кемеровской администрации провели рейд по крупным торговым предприятиям.

Обследовали более 50-ти объектов. Ревизоры искали залежи снега, скользкие дорожки, нечищенные парковки. Всё, что мешает покупателям, их машинам и тележкам передвигаться. Проверяющие выяснили: почти все бизнесмены с поставленной задачей справляются. Два раза в неделю проводят субботники, своими силами вывозят снег. Но в ходе рейда обнаружили и «двоечников». С ними будет проведена отдельная работа.

Ирина Лямина, начальник управления потребительского рынка и поддержки предпринимательства: «Выявлено на сегодняшний день вот из 50-ти 4 объекта, которые у нас находятся в ненадлежащем состоянии, это, к сожалению, социальный рынок, допустить навесы снега на крыше. Это база стройматериалов на Баумана, и магазин «Кантри-Спорт» на Баумана, и на Химиков, 43 – это торговый центр, у нас там снег».



