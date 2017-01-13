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В кузбасской полиции прокомментировали слухи о возвращении маньяка Спесивцева

12 Янв. 2017, 17:55
627 просмотров

В социальных сетях появилась информация о том, что маньяк-людоед Александр Спесивцев сбежал из психиатрической больницы Волгограда.  Якобы 46-летний людоед поселился в городе Мыски.  

- Ужас, что творится. Вы слышали люди, это правда, что убийца-людоед Спесивцев поселился в наших Мысках на улице Пихтовая? Страшно за детей, – сообщается в группе «Подслушано Мыски» в социальной сети. (прим.ред. – авторский стиль сохранён.  

В областном полицейском главке слухи о возвращении Спесивцева опровергли.

- Данная информация не соответствует действительности. Александр Спесивцев по-прежнему находится в лечебном учреждении закрытого типа в Волгограде, – сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

Александр Спесивцев орудовал в Новокузнецке с февраля по сентябрь 1996 года, в совершении преступлений ему помогала родная мать.

 


Тэги: Кузбасс, Мыски, маньяк Спесивцев
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