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В Юргинском районе студенты судятся с фермером из-за земельного участка

12 Янв. 2017, 19:48
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Одни дружно воюют с общим врагом - снегом, другие  вынуждены постоянно выяснять отношения с соседями. В Юргинском районе уже несколько лет коллектив и студенты местного сельхозтехникума пытаются добиться справедливости. На отданной им государством еще в семидесятые годы земле поселился фермер. Дружбы у соседей не вышло, а постоянные конфликты переросли в судебные иски и заседания. В земельных баталиях разбиралась Александра Бердникова.

На подсобном хозяйстве даже зимой все по четкому распорядку, да и работы невпроворот. В юргинском сельхозтехникуме учат не только теории, дают на практике освоить всю цепочку от посевной до выпуска готовой продукции.

Вячеслав Туголуков, студент:«Мне это ближе, чем большие города. В родном селе останусь. По специальности пойду работать». 

В сельскохозяйственном комплексе техникума насчитывается только 80 голов дойных буренок. От одной такой в год 4600 литров молока отправляются в школы, детские дома и интернаты для престарелых. Продажа молока, мяса и зерна помогла выйти техникуму на самоокупаемость. Студенты не платят за жилье и получают льготное питание, плюсом спортивные секции и тренажерные залы. И все бы хорошо.

«Это 27 гектаров, вот оно. Вот здесь хозяйство наше, а здесь хозяйство, которое незаконно на нашей земле выделили бывшему милиционеру, который теперь пишет на нас жалоб».

В последние годы сосед-фермер, словно аппендицит, тревожит привычные устои сельхозобразовательного организма. Стали два подворья друг-другу помехой. То, скот фермера вытопчет студенческие посевы. То коровы съедят молодые побеги. Споры, жалобы, судебные иски. Непростая история тянется уже несколько лет. В ответ на техникум обрушилась череда проверок.

Виктор Сьянов, директор техникума: «Труднее сказать, кто нас не проверял. Нас проверяет прокуратура и различные органы, которые есть. У нас отнимает это кучу времени на справки, отписки. Пусть не мешают хотя бы работать».

В департаменте сельского хозяйства области сообщили, что в курсе конфликта юргинских аграриев.

Алексей Казаков, заместитель начальника департамента сельского хозяйства: !"Юргинский техникум претендует, у него есть правоустанавливающие документы на эти 27 гектаров земли. Цветков Владислав Сергеевич тоже на этот земельный участок имеет документы. Сейчас документы находятся на экспертизе". 

Судебное слушание, обещающее поставить жирную точку в решении земельной баталии, состоится в последних числах января. От него будет зависеть, кому в итоге достанутся лакомые гектары. А мы будем следить за ситуацией. 


А. Бердникова, И. Лебедев

Тэги: село, земля, аграрии, война, конфликт, фермеры, студенты
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