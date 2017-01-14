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Дорога к будущим большим победам начинается сегодня. В Кемерове завершился престижный турнир по мини-футболу. Почти 150 лучших молодых футболистов города боролись за звание самых сильных в двух возрастных группах. И в обеих победили команды известного кемеровского специалиста Алексея Пялина. Сегодня в целом в Кузбассе развитию детского спорта уделяется серьёзное внимание. Появляются новые залы для тренировок и игр. Ведь от этого во многом зависит здоровье будущих поколений.



