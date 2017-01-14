Женщины Кузбасса улучшают фигуру при помощи лопаты

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Сегодня традиционная тулеевская пятница, а значит, кузбассовцы дружно выйдут на уборку улиц. Задача - всем миром привести в порядок города и районы. И здесь главный враг это снег. Зарядка с лопатой - вместо обеда! Такому правилу следуют прокопьевские бизнес-леди, которые решили привести в порядок фигуру необычным, но полезным способом. А заодно активные предпринимательницы помогают коммунальщикам в борьбе с сугробами. Вооружившись мётлами и лопатами, владельцы и сотрудники салонов красоты, строительных компаний и продуктовых магазинов выходят на уборку территорий возле своих предприятий. Предпринимательницы наводят чистоту там, куда крупногабаритной технике не пробраться.



