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Женщины Кузбасса улучшают фигуру при помощи лопаты

13 Янв. 2017, 16:29
317 просмотров

Сегодня традиционная тулеевская пятница, а значит, кузбассовцы дружно выйдут на уборку улиц. Задача - всем миром привести в порядок города и районы. И здесь главный враг это снег. Зарядка с лопатой - вместо обеда! Такому правилу следуют прокопьевские бизнес-леди, которые решили привести в порядок фигуру необычным, но полезным способом. А заодно активные предпринимательницы помогают коммунальщикам в борьбе с сугробами. Вооружившись мётлами и лопатами, владельцы и сотрудники салонов красоты, строительных компаний и продуктовых магазинов выходят на уборку территорий возле своих предприятий. Предпринимательницы наводят чистоту там, куда крупногабаритной технике не пробраться.

 


Тэги: уборка снега, Кузбасс, Прокопьевск
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