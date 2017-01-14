В Кемерове круглосуточно следят за состоянием снегоуборочной техники

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Вся снегоуборочная техника в областном центре работает в усиленном режиме. С начала сезона из Кемерова вывезено столько снега, что ими можно загрузить больше трех с половиной тысяч трехсоттонных Белазов. При такой напряженной работе гидромеханические мускулы быстро устают, даже стальное навесное оборудование изнашивается быстро. Поэтому восстановление здоровья самосвалов, тракторов, грейдеров и погрузчиков идет в городе без учета времени суток и праздничных дней. В дневную и ночную смены на дежурство заступают две бригады. А всего в Кемерове каждый день выходят на очистку улиц и дорог 220 снегоуборочных машин.



