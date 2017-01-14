Управляющие компании Кузбасса накажут за ошибки в платежах

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19 тысяч жалоб на работу ЖЭКов поступило прошлом году в жилищную инспекцию Кемеровской области. По результатам проверок начислено 32 миллиона рублей штрафов. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник инспекции Ирина Гайденко. Также она рассказала о нововведениях в жилищном законодательстве. С 1-го января этого года оплата за общедомОвые нужды переходит из разряда жилищных услуг в коммунальные. При этом размер платы за ЖКУ измениться не должен. При сомнениях в правильности расчетов жители могут обратиться в жилищную инспекцию. Подробности в материале.



