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Управляющие компании Кузбасса накажут за ошибки в платежах

13 Янв. 2017, 16:46
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19 тысяч жалоб на работу  ЖЭКов  поступило  прошлом году в жилищную инспекцию Кемеровской области.   По результатам проверок   начислено 32 миллиона рублей штрафов.  Об этом  на пресс-конференции  сообщила начальник  инспекции  Ирина Гайденко. Также она рассказала о нововведениях в жилищном законодательстве.  С 1-го  января этого года  оплата за общедомОвые нужды переходит из разряда жилищных услуг в коммунальные. При этом размер платы за ЖКУ измениться не должен. При сомнениях в правильности  расчетов жители могут обратиться в  жилищную инспекцию. Подробности в материале.

 

 


Тэги: Кузбасс, ЖКХ
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