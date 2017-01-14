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«Вести-Кузбасс» переходит к новому формату вещания

13 Янв. 2017, 16:59
322 просмотра

«Вести-Кузбасс» готовятся к новому формату вещания. Уже в ближайший понедельник все выпуски главной информационной программы региона смотрите в самом современном качестве - 16:9. Исторический переход происходит по всей стране - телевизионные каналы ВГТРК - крупнейшего медиаходинга государства одновременно меняют формат. Обращаем ваше внимание - сейчас мошенники могут начать предлагать различные приставки, ничего покупать не нужно. Изменятся лишь пропорции изображения. Подробнее о нововведении в интервью моей коллеге Наталье Преловской рассказал исполняющий обязанности технического директора ГТРК "Кузбасс" Александр Вакалов. Не пропустите беседу  сегодня на телеканале "Россия-24" с 22:00 до 23:00. 


Тэги: «Вести-Кузбасс», новый формат вещания
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