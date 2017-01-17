Кемеровчанка поборется за корону «Мисс Глобал-2017»

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Модель Марина Курятникова в конце мая представит Россию в Пекине на международном конкурсе "Мисс Глобал – 2017". Добавим, Марина родилась в Кемерове, но сейчас живёт и работает в Москве.

Девушка активно готовится к выступлению в Пекине: выбирает национальный костюм, наряд и надеется покорить жюри танцевальными номером. Отметим, хореографией кемеровчанка занимается с пяти лет. Марина Курятникова уже принимала участие в таких конкурсах, как «Российская красавица 2014», Miss Universe peace and humanity-2015 и Miss Universe peace and humanity-2015, где вошла в десятку лучших моделей, пишет VSE42.Ru.





