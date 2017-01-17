Синоптики рассказали, когда в Кузбассе отступят морозы

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящую неделю. Сообщается, что жителей региона ждут значительные перепады температур.

В ночь на вторник …-27…-32, местами, а по северу даже …-36…-41. Днём прогнозируется дым, туман и изморозь, на догах гололёд. Ветер подует южный со скоростью 12 метров в секунду. Температура воздуха …-21…-26, местами …-11…-16, в ночь на среду …-16…-23.

В среду днём …-11…-16, местами до …-21. В ночные часы … -15…-20, при прояснениях до 28 градусов мороза.

Днём …-11…-16, местами до 20 мороза. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду, в ночь на пятницу до 15-20. В пятницу за окном …-12…-17, ожидается снег и порывистый ветер.

- В субботний день в пределах 10-15, а в ночь на воскресенье понизится до средних отметок в -15. Юго-западный ветер будет усиливаться, ожидается небольшой снег, прогнозируются метели, - сообщили синоптики. Специалисты отметили, что в воскресенье погода значительно не поменяется.