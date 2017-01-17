Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
17 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Кузбассовцы мешают качественной уборке снега

16 Янв. 2017, 17:36
110 просмотров

Сегодня Таштагол в снежном плену. Несмотря на большое количество осадков, коммунальные службы все же успевают освобождать улицы от снега. Благодаря работе дорожников не был отменен ни один автобусный маршрут. А в отдалённые посёлки  общественный транспорт даже сопровождают комбинированные дорожные машины и грейдеры. 

Управляющие компании очищают от снега кровли. В ближайшее время к снегоборьбе подключится трудовая подростковая бригада – ребята будут очищать автобусные остановки, пешеходные дорожки. Основная проблема, препятствующая эффективной уборке снега – оставленные автовладельцами машины. Немало хлопот доставляют и жители частного сектора. Убирая снег с придомовой территории, они нередко выбрасывают его на дорогу.

 


Тэги: Кузбасс, Таштагол, уборка снега
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица