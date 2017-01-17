Кузбассовцы мешают качественной уборке снега

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Сегодня Таштагол в снежном плену. Несмотря на большое количество осадков, коммунальные службы все же успевают освобождать улицы от снега. Благодаря работе дорожников не был отменен ни один автобусный маршрут. А в отдалённые посёлки общественный транспорт даже сопровождают комбинированные дорожные машины и грейдеры.

Управляющие компании очищают от снега кровли. В ближайшее время к снегоборьбе подключится трудовая подростковая бригада – ребята будут очищать автобусные остановки, пешеходные дорожки. Основная проблема, препятствующая эффективной уборке снега – оставленные автовладельцами машины. Немало хлопот доставляют и жители частного сектора. Убирая снег с придомовой территории, они нередко выбрасывают его на дорогу.



