Программу кузбасских полицейских покажут на федеральных каналах

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В понедельник, 16 января в эфире кузбасского телевидения премьера: программа о работе правоохранительных органов регион «Опер-ТВ».

- Это не будет просто сводка полиции, все сюжету будут максимально «живыми». Мы будем обсуждать вопросы безопасности, дорожного движения, общественного порядка и так далее, - комментирует шеф-редактор программы, заместитель начальника отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Игорь Ситдиков

Передача будет выходить на телеканале «Россия 24» по понедельникам в 22:15, а также на «России 1» – по субботам в 8:35.



