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В Кузбассе определили более 20 мест для купаний в Крещение

17 Янв. 2017, 12:01
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В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают большой праздник - Крещение Господне. Для совершения обряда купания по области организованы специальные места. Специалисты проверили их на предмет и  безопасности, во время Крещения здесь будут дежурить медики и спасатели, сообщают в пресс-службе областной администрации. 

В Кемеровской области обряды пройдут в следующих местах:   

Кемерово: в Ленинском районе на озере Красное, в Рудничном районе на улице Речная 1/1 «База Центра ГИМС» и святом источнике на территории храма Святой Блаженной Ксении Петербургской, а также в Центральном районе зона отдыха «Чайка»

Новокузнецк: на реке Кондома  — парк культуры и отдыха «Водный» и ТУ «Абагур»,  в Орджоникидзевском районе на Байдаевских карьерах, а  также на Карьерах Заводского района место отдыха «Нептун»

Тисульский район: пруд на реке Каштак

Крапивинский район: река Уньга д.Шевели

Мариинск: река Кия

Берёзовский  посёлок Барзас: часовня Равноапостольного Князя Владимира

Прокопьевск: пруд Зенковский

Анжеро-Судженск: река Яя  посёлок Рудничный

Мыски: река Мрас-су

Ижморский район: река Хадукино село Святославка

Осинники:  посёлок Мирный, Свято-Ильинский источник

Междуреченск: река Уса район кинотеатра «Кузбасс»

Яшкинский район: на реке Писаная в деревне Писаная

Салаир: святой источник в деревне Гавриловка

Кемеровский район: река Промышленка с.Елыкаево.

 

 

 

 

 


Тэги: Кузбасс, Крещение
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