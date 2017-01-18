В Кузбассе определили более 20 мест для купаний в Крещение
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают большой праздник - Крещение Господне. Для совершения обряда купания по области организованы специальные места. Специалисты проверили их на предмет и безопасности, во время Крещения здесь будут дежурить медики и спасатели, сообщают в пресс-службе областной администрации.
В Кемеровской области обряды пройдут в следующих местах:
Кемерово: в Ленинском районе на озере Красное, в Рудничном районе на улице Речная 1/1 «База Центра ГИМС» и святом источнике на территории храма Святой Блаженной Ксении Петербургской, а также в Центральном районе зона отдыха «Чайка»
Новокузнецк: на реке Кондома — парк культуры и отдыха «Водный» и ТУ «Абагур», в Орджоникидзевском районе на Байдаевских карьерах, а также на Карьерах Заводского района место отдыха «Нептун»
Тисульский район: пруд на реке Каштак
Крапивинский район: река Уньга д.Шевели
Мариинск: река Кия
Берёзовский посёлок Барзас: часовня Равноапостольного Князя Владимира
Прокопьевск: пруд Зенковский
Анжеро-Судженск: река Яя посёлок Рудничный
Мыски: река Мрас-су
Ижморский район: река Хадукино село Святославка
Осинники: посёлок Мирный, Свято-Ильинский источник
Междуреченск: река Уса район кинотеатра «Кузбасс»
Яшкинский район: на реке Писаная в деревне Писаная
Салаир: святой источник в деревне Гавриловка
Кемеровский район: река Промышленка с.Елыкаево.