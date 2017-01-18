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В морозы кемеровские таксисты резко взвинтили цены

17 Янв. 2017, 12:28
198 просмотров

В Кузбассе стоят сильные морозы, в ряде территорий столбик термометра ночами  опускался ниже минус 40-ка градусов. Значительное похолодание осложнило и без того непростую ситуацию на дорогах. Клубы пара и выхлопных газов снижают видимость, что сегодня утром привело к многочисленным ДТП.
На междугородних трассах дежурят спасатели. В их распоряжении - оборудование для ремонта, транспортировки и отогрева транспорта, горячий чай и одеяла для водителей и пассажиров. МЧС рекомендует по возможности отложить дальние поездки, а если отменить их не получается - отправляясь в дорогу, проверять исправность машины, брать с собой дополнительные теплые вещи и обувь, проверять зарядку мобильного телефона. Между тем, находятся и предприимчивые люди, готовые нагреть руки на замерзающих. Репортаж Андрея Данилова. 


Тэги: Кузбасс, такси, морозы, цены
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