В Кемеровском районе купель оборудуют электронным метеотабло

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Купель для крещенских купаний по традиции оборудовали на реке Промышлёнка в Елыкаево. Несмотря на мороз, подготовка там идет полным ходом. Работы по подготовке в Кемеровском районе давно отлажена, но каждый год здесь стараются придумать что-то новое. В этом году, например, чуть выше купели по течению будет оборудовано специальное место, где каждый желающий сможет набрать святой крещенской воды, не мешая купающимся.

На берегу уже установлены палатки с тепловыми пушками и завезены скамейки с вешалками для полотенец. Лед рабочие пока не пилят, иначе купель замерзнет. Как показывает опыт, делать это нужно уже ближе к праздничной ночи. Совещание по организации крещенских купаний проходит прямо на 30-ти градусном морозе. Форма одежды - соответствующая, а все вопросы на свежем воздухе решаются быстро. Безопасность будут обеспечивать полицейские патрули, сотрудники госинспекции по маломерным судам, спасатели, казаки и бригады скорой помощи. В палатках гостям предложат горячий чай и выпечку, а возле большого костра по традиции выступят фольклорные коллективы. Еще одно нововведение этого года - электронное метеотабло с информацией о времени, температуре воды и воздуха. Синоптики обещают около 15-20-ти градусов, но тех , кто каждый год окунается в прорубь , не испугает и более сильный мороз.





Наталья Преловская, Павел Чернюгов, «Вести-Кузбасс», Кемеровский район