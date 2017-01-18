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В Кемеровском районе купель оборудуют электронным метеотабло

17 Янв. 2017, 13:10
219 просмотров

Купель для крещенских купаний  по традиции  оборудовали  на реке Промышлёнка   в Елыкаево.  Несмотря на мороз, подготовка   там  идет полным ходом. Работы по подготовке в Кемеровском районе давно отлажена, но каждый  год здесь стараются придумать что-то новое. В этом году,  например, чуть выше купели по течению будет оборудовано специальное место, где каждый   желающий сможет набрать святой крещенской воды, не мешая  купающимся. 

На берегу уже установлены палатки  с тепловыми пушками и  завезены скамейки с вешалками для полотенец. Лед  рабочие пока не пилят, иначе  купель замерзнет. Как показывает  опыт, делать это нужно  уже  ближе  к  праздничной  ночи.

Совещание  по организации  крещенских купаний  проходит прямо  на 30-ти градусном морозе.  Форма одежды - соответствующая,  а  все  вопросы на свежем воздухе решаются  быстро. Безопасность будут обеспечивать полицейские  патрули, сотрудники  госинспекции по маломерным судам, спасатели, казаки  и бригады скорой помощи. В палатках  гостям предложат горячий чай и  выпечку,  а возле большого костра  по традиции выступят фольклорные  коллективы. 

Еще одно нововведение этого года - электронное  метеотабло  с  информацией о времени,  температуре воды и  воздуха. Синоптики   обещают  около 15-20-ти градусов, но  тех , кто  каждый  год окунается  в прорубь , не испугает и более  сильный мороз.   

 



Наталья Преловская, Павел Чернюгов, «Вести-Кузбасс», Кемеровский район

Тэги: Кемеровский район, купель с электронным табло, Крещение
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