Кузбасские синоптики дали прогноз на Крещение

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Приближается большой праздник – Крещение Господне, когда православные верующие совершают обряд купания. Специалисты Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде, которая ожидает жителей региона с 18 на 19 января.

По сведениям синоптиков, в ночь на четверг ожидается …-15…-20, а при прояснениях столбик термометра опустится до… -28.

- Днём …-11…-16, местами до 20 мороза, юго-западный ветер будет с порывами до 13 м/с, по северу области начнутся небольшие осадки, - сообщили специалисты.



