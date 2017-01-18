Спасатели Кузбасса предупреждают о сходе лавин

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Сегодня спасатели распространили информацию о том, что в горных районах области высока вероятность схода лавин. Особенно опасны снежные карнизы, которые намело над дорогами. Быть острожными нужно и туристам, которые отдыхают на горнолыжных курортах. в Новокузнецке один из самых опасных участков - дорога к комплексам «Гора Соколиная» и Карлык. Специалисты подчёркивают, ЧП возможно в случае резкого изменения температуры и усилении ветра. Будьте внимательны!



