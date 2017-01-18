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В центре Кемерова впервые сделали крещенскую купель

17 Янв. 2017, 17:25
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В этом году впервые в кузбасской столице купель для совершения обряда Крещения организовали около жилых домов и храма Воскресения Христова в комплексе «Кемерово-Сити». 

Специалисты компании «СДС-Строй» обустроили купель на месте, где был раньше  заброшенный родник.

- Вместо того, чтобы во время возведения многоэтажек засыпать источник, строители занялись его восстановлением и отделали чашу купели лиственницей – прочным, долговечным материалом, который не боится сырости, - рассказывают в пресс-службе областной администрации.

Перед купелью оборудована площадка, а само место для купаний передали в дар храму. Кстати, эксперты выяснили, что родниковая вода соответствует всем стандартам, её можно пить.  

 Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области


Тэги: Крещение, Кемерово
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