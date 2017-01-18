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Опубликован полный список крещенских купелей Кузбасса

18 Янв. 2017, 11:23
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В Кемеровской области в ночь с 18 на 19 января, когда православные верующие  совершают обряды крещенских купаний, около купелей будут дежурить волонтёры, врачи, полицейские и сотрудники МЧС. Отмечается, что предусмотрены места для обогрева граждан.  

• в городе Анжеро-Судженск на озере 3-ий Алчедат;

 • в Тисульском районе на пруду на реке Каштак;

 • в Крапивинском районе на реке Уньга в д.Шевели, на роднике на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог» в п. Каменный;

 • в городе Мариинск на реке Кия;

 • в городе Прокопьевск на пруду Зенковский;

 • в городе Калтан на городском пруду (ул. Горького);

 • в городе Тайга на территории Храма «Святого Андрея Крицкого»;

 • в городе Осинники в Свято-Ильинском источнике в районе п. Мирный,

 • в городе Мыски на реке Мрас-су;

 • в Ижморском районе на реке Золотой Китат в с. Новый Свет;

 • городе Новокузнецк определены место крещенских купаний определено на реке Кондома в парке культуры и отдыха «Водный»;

 • в Новокузнецком районе на реке Чумыш в с. Костенково и на реке Кондома в п. Кузедеево, на роднике «Беляевский» в с. Сосновка ;

 • в Таштагольском районе на озере Глубокое в поселке Темир-Тау;
 
• в городе Таштагол на реке Кондома;

 • в Беловском районе на источнике Святого Серафима Саровского в с. Старобачаты;

 • в Чебулинском районе на реке Чебула в пгт. Верх-Чебула;

 • в пгт. Яя на карьере Лебяжий (ООО "Лебяжий рай") и на реке Яя в районе железнодорожного моста;

 • в Промышленовском районе будут организованы купели на территории санатория ООО «Санаторий Танай» в с. Ваганово, на реке Иня на ст. Падунская (рядом с автомобильным мостом) и в пгт. Промышленная (напротив ул. Береговая, 45);

 • в городе Междуреченск на реке Уса в районе кинотеатра «Кузбасс»;

 • в Яшкинском районе будут организованы купели на реке Писаная в деревне с одноименным названием; на пруду реки Северная, на реке Томь в с. Пача и на реке Сосновка в с. Литвиново;

 • в Юргинском районе на реке Лебяжья в д. Безменово, на «Святом источнике» в д. Новороманово; на пруду базы отдыха «Пасека» в д. Шалай;

 • в городе Киселевск на реке Карачумыш в с.Верх-Чумыш;

 • в городе Полысаево на пруду в районе ул. Праздничная, 39;

 • в Прокопьевском районе в часовне Святой Блаженной Ксении Петербуржской на Федеральной трассе «Нововкузнецк-Кемерово»;

 • в Гурьевском районе на «Святом источнике» в д. Гавриловка и на Святом источнике Гурьевском лесничестве;

 • в Тяжинском районе на реке Тяжин в с. Старый Тяжин и в с. Тяжиновершинка, а также на реке Итатка в пос. Итатский;

 • в Ленинск-Кузнецкои районе два места на реке Ур в п. Русско-Урский и с. Подгорное, на реке Иня в с. Драченино, и на реке Касьма в с. Красное (ул. Красноармейская), на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» (ул. Белградская) в п. Лесной городок;

 • в Кемеровском районе на реке Промышлёнка в с.Елыкаево;

 • в городе Березовский в часовне Равноапостольного Князя Владимира в пос. Барзас и в храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского;

 • в городе Кемерово организованы 5 мест купания: в Ленинском районе на озере Красное, в Рудничном районе в деревне Красная на ул. Речная 1/1 «База Центра ГИМС МЧС России по Кемеровской области» и в Храме Святой Блаженной Ксении Петербуржской, а также в Центральном районе в зоне отдыха «Чайка», купель Храма прихода Воскресения Христова (на пр. Притомский, 7 Б).


Тэги: Кузбасс, купели, Крещение
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