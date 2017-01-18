Опубликован полный список крещенских купелей Кузбасса

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В Кемеровской области в ночь с 18 на 19 января, когда православные верующие совершают обряды крещенских купаний, около купелей будут дежурить волонтёры, врачи, полицейские и сотрудники МЧС. Отмечается, что предусмотрены места для обогрева граждан.





• в Тисульском районе на пруду на реке Каштак;



• в Крапивинском районе на реке Уньга в д.Шевели, на роднике на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог» в п. Каменный;



• в городе Мариинск на реке Кия;



• в городе Прокопьевск на пруду Зенковский;



• в городе Калтан на городском пруду (ул. Горького);



• в городе Тайга на территории Храма «Святого Андрея Крицкого»;



• в городе Осинники в Свято-Ильинском источнике в районе п. Мирный,



• в городе Мыски на реке Мрас-су;



• в Ижморском районе на реке Золотой Китат в с. Новый Свет;



• городе Новокузнецк определены место крещенских купаний определено на реке Кондома в парке культуры и отдыха «Водный»;



• в Новокузнецком районе на реке Чумыш в с. Костенково и на реке Кондома в п. Кузедеево, на роднике «Беляевский» в с. Сосновка ;



• в Таштагольском районе на озере Глубокое в поселке Темир-Тау;



• в городе Таштагол на реке Кондома;



• в Беловском районе на источнике Святого Серафима Саровского в с. Старобачаты;



• в Чебулинском районе на реке Чебула в пгт. Верх-Чебула;



• в пгт. Яя на карьере Лебяжий (ООО "Лебяжий рай") и на реке Яя в районе железнодорожного моста;



• в Промышленовском районе будут организованы купели на территории санатория ООО «Санаторий Танай» в с. Ваганово, на реке Иня на ст. Падунская (рядом с автомобильным мостом) и в пгт. Промышленная (напротив ул. Береговая, 45);



• в городе Междуреченск на реке Уса в районе кинотеатра «Кузбасс»;



• в Яшкинском районе будут организованы купели на реке Писаная в деревне с одноименным названием; на пруду реки Северная, на реке Томь в с. Пача и на реке Сосновка в с. Литвиново;



• в Юргинском районе на реке Лебяжья в д. Безменово, на «Святом источнике» в д. Новороманово; на пруду базы отдыха «Пасека» в д. Шалай;



• в городе Киселевск на реке Карачумыш в с.Верх-Чумыш;



• в городе Полысаево на пруду в районе ул. Праздничная, 39;



• в Прокопьевском районе в часовне Святой Блаженной Ксении Петербуржской на Федеральной трассе «Нововкузнецк-Кемерово»;



• в Гурьевском районе на «Святом источнике» в д. Гавриловка и на Святом источнике Гурьевском лесничестве;



• в Тяжинском районе на реке Тяжин в с. Старый Тяжин и в с. Тяжиновершинка, а также на реке Итатка в пос. Итатский;



• в Ленинск-Кузнецкои районе два места на реке Ур в п. Русско-Урский и с. Подгорное, на реке Иня в с. Драченино, и на реке Касьма в с. Красное (ул. Красноармейская), на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» (ул. Белградская) в п. Лесной городок;



• в Кемеровском районе



• в городе Березовский в часовне Равноапостольного Князя Владимира в пос. Барзас и в храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского;



• в городе Кемерово организованы 5 мест купания: в Ленинском районе на озере Красное, в Рудничном районе в деревне Красная на ул. Речная 1/1 «База Центра ГИМС МЧС России по Кемеровской области» и в Храме Святой Блаженной Ксении Петербуржской, а также в Центральном районе в зоне отдыха «Чайка», купель Храма прихода Воскресения Христова (на пр. • в городе Анжеро-Судженск на озере 3-ий Алчедат;• в Тисульском районе на пруду на реке Каштак;• в Крапивинском районе на реке Уньга в д.Шевели, на роднике на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог» в п. Каменный;• в городе Мариинск на реке Кия;• в городе Прокопьевск на пруду Зенковский;• в городе Калтан на городском пруду (ул. Горького);• в городе Тайга на территории Храма «Святого Андрея Крицкого»;• в городе Осинники в Свято-Ильинском источнике в районе п. Мирный,• в городе Мыски на реке Мрас-су;• в Ижморском районе на реке Золотой Китат в с. Новый Свет;• городе Новокузнецк определены место крещенских купаний определено на реке Кондома в парке культуры и отдыха «Водный»;• в Новокузнецком районе на реке Чумыш в с. Костенково и на реке Кондома в п. Кузедеево, на роднике «Беляевский» в с. Сосновка ;• в Таштагольском районе на озере Глубокое в поселке Темир-Тау;• в городе Таштагол на реке Кондома;• в Беловском районе на источнике Святого Серафима Саровского в с. Старобачаты;• в Чебулинском районе на реке Чебула в пгт. Верх-Чебула;• в пгт. Яя на карьере Лебяжий (ООО "Лебяжий рай") и на реке Яя в районе железнодорожного моста;• в Промышленовском районе будут организованы купели на территории санатория ООО «Санаторий Танай» в с. Ваганово, на реке Иня на ст. Падунская (рядом с автомобильным мостом) и в пгт. Промышленная (напротив ул. Береговая, 45);• в городе Междуреченск на реке Уса в районе кинотеатра «Кузбасс»;• в Яшкинском районе будут организованы купели на реке Писаная в деревне с одноименным названием; на пруду реки Северная, на реке Томь в с. Пача и на реке Сосновка в с. Литвиново;• в Юргинском районе на реке Лебяжья в д. Безменово, на «Святом источнике» в д. Новороманово; на пруду базы отдыха «Пасека» в д. Шалай;• в городе Киселевск на реке Карачумыш в с.Верх-Чумыш;• в городе Полысаево на пруду в районе ул. Праздничная, 39;• в Прокопьевском районе в часовне Святой Блаженной Ксении Петербуржской на Федеральной трассе «Нововкузнецк-Кемерово»;• в Гурьевском районе на «Святом источнике» в д. Гавриловка и на Святом источнике Гурьевском лесничестве;• в Тяжинском районе на реке Тяжин в с. Старый Тяжин и в с. Тяжиновершинка, а также на реке Итатка в пос. Итатский;• в Ленинск-Кузнецкои районе два места на реке Ур в п. Русско-Урский и с. Подгорное, на реке Иня в с. Драченино, и на реке Касьма в с. Красное (ул. Красноармейская), на территории храмового комплекса «Воскресения Христова» (ул. Белградская) в п. Лесной городок;• в Кемеровском районе на реке Промышлё нка в с.Елыкаево;• в городе Березовский в часовне Равноапостольного Князя Владимира в пос. Барзас и в храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского;• в городе Кемерово организованы 5 мест купания: в Ленинском районе на озере Красное, в Рудничном районе в деревне Красная на ул. Речная 1/1 «База Центра ГИМС МЧС России по Кемеровской области» и в Храме Святой Блаженной Ксении Петербуржской, а также в Центральном районе в зоне отдыха «Чайка», купель Храма прихода Воскресения Христова (на пр. Притомский, 7 Б ).



