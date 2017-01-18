За пьянство за рулём в Кузбассе прав лишились более 600 водителей

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За две недели сотрудники кузбасской Госавтоинспекции отстранили от управления более 600 водителей, все они сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В рамках спецоперации «Нетрезвый водитель» инспекторы проводили специализированные рейды, разъяснительные беседы с водителями, как частных автомобилей, так и транспортных организаций, которые занимаются перевозкой пассажиров. Пытаясь уйти от ответственности, нарушители шли на разные уловки. Например, в Кемерове женщина-водитель иномарки, имевшая признаки опьянения, попыталась проигнорировать требование инспекторов об остановке, заявив позже, что просто их не заметила. В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы, а транспортные средства таких автомобилистов – отправлены на специализированную охраняемую стоянку.

Главным результатом профилактического мероприятия можно считать то, что количество автоаварий с участием нетрезвых водителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 16%.



