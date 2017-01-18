В Кемерове с начала года в ДТП погибли двое детей

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В Кемерове началась профилактическая акция «Внимание, дети». Основная цель - снижение детского дорожно-транспортного травматизма. С начала этого года в ДТП уже пострадали 7 детей, двое погибли. С сегодняшнего дня кемеровская Госавтоинспекция совместно с другими службами полиции и управлением образования начинают акцию «Внимание, дети». Специальные уроки в школах, беседы на улицах с маленькими пешеходами. Особое внимание уделяют соблюдению правил перевозки. Профилактическая акция продлится до конца января. Все подробности в материале.



