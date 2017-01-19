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Кузбасс готовится к Крещению

18 Янв. 2017, 21:06
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Сегодня - Крещенский сочельник. Это приготовление к празднику Богоявления. По писанию, в этот день Бог явил себя миру в трёх лицах. В день Крещения во всех храмах и в открытых купелях совершается особый чин Водосвятия. В Кузбассе оборудовано 51 место для массового купания. В водоёмах сегодня ночью и весь следующий день будут дежурить спасатели, медики, полиция и представители оперативных служб. 

Спасатели в окончательно доделывают купели к празднику, чтобы в 10 вечера, когда на иорданях начнутся водосвятные службы и погружения полыньи были готовы. В городе определены 4 места для крещенских погружений. Они оборудованы всем необходимым: палатки для переодевания, подступы обработаны противоскользящим материалом.

Александр Самойлов, начальник поисково-спасательной службы:
«С 22 часов будет организовано дежурство спасателей на месте купания. И будут дежурить до самого окончания до 19 числа 24 часов».

Владимир Якимов, сотрудник службы спасения: «В данный момент ширина 2.10, длинна – 4.10 и глубина метр с небольшим. Лестница будет обязательно. Люди будут спускаться».


Тэги: Кузбасс, Крещение
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