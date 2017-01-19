В Кемерове перекрывают несколько участков дорог

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ГИБДД Кемерова предупреждает водителей об ограничении движения на нескольких участках. Это сделано в связи с плохим состоянием дорог: снежный накат и узкая проезжая часть. Все недостатки устранят в ближайшее время, отметили в ведомстве.

19.01.2017 с 09:30 улица Суворова от Мариинской до Проездной; 20.01.2017 с 09:00 участок по проспекту Химиков от Терешковой до Тухачевского; 21.01.2017 с 09:00 участок по Химиков от бульвара Строителей до Ворошилова.



