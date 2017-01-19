В крещенских купаниях приняли участие более трёх тысяч кемеровчан

137 просмотров

Как сообщают в городской администрации, по данным на 10 утра в ночь на 19 января обряд совершили свыше 3.100 человек.

В зоне отдыха «Чайка», где оборудована одна из купелей, с вечера 18 января дежурили сотрудники Кемеровской службы спасения. В четверг, 19 января с 12:00 спасатели работают у купели на Красном озере. Отметим, в Кемеровской области организовано более 50 мест для крещенских купаний, здесь дежурят медики и есть обогреваемые палатки.



