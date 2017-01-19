Кузбассовец обучает детей азам экстремального туризма

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Тонны снега который не надо убирать - это бескрайние пейзажи Кузнецкого Алатау. Здесь в туристических приютах ребята знакомятся с красотой и мощью природы родного края, а так же постигают азы выживания в экстремальных условиях, учатся быть настоящими сибиряками. Премудростями быта в таежной глубинке с начинающими туристами делится мастер на все руки - Андрей Ертышов. По горным маршрутам он водит детские группы уже 25 лет, и среди коллег получил прозвище «лесовичок».



