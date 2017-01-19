В Кузбассе стартовала операция «Трасса»

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Трасса – это название спецоперации, которую сегодня проводят сотрудники ГИБДД. Движение по магистралям интенсивное круглосуточно. Причём водителей не пугают даже снегопады, ветер и морозы. Задача инспекторов обеспечить безопасность дорожного движения. Поломка или авария может произойти в любую секунду, поэтому дежурные патрули всегда начеку. Инспекторы уделяют особое внимание не только пресечению нарушений правил, но и проведению разъяснительной работы с водителями. Им раздают памятки по правилам безопасного поведения на дороге. За первые три дня сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 954 нарушения, в том числе совершённых пешеходами.

Владимир Крылов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: «За трое суток выявлено более одной тысячи административных правонарушений, связанных с превышением скоростного режима. Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте правилам дорожного движения. Тем самым вы сохраните свои жизни и других участников дорожного движения».



