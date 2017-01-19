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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходные

19 Янв. 2017, 15:24
925 просмотров

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие выходные дни. Небольшой снег, туман и изморозь прогнозируются в пятницу. Ветер подует южный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём … -9…-14, местами …-19. В ночные часы …-12…-17, в отдельных районах до 20-25 мороза.

 

В субботу тепло: … -2…-7, местами ….-12. Ветер юго-западный, порывы могут достигать 16 метров в секунду, ожидаются снег и метели. В ночь на воскресенье …-6…-11, местами до около -16.

- В воскресенье будет тепло, но с ветром и осадками. Температура днём …-2…-7, местами …-8…-13, юго-западный ветер будет усиливаться до 20 метров в секунду. Снег от небольшого до умеренного, метели, - говорят синоптики. Они отмечают, что начало недели будет тёплым, а со вторника начнётся похолодание.  


Тэги: Кузбасс, погода
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