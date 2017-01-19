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В Кузбассе прогнозируется сильный паводок

19 Янв. 2017, 17:31
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Весной поплывем - такие прогнозы уже сейчас делают спасатели. Столько снега последний раз в Кузбассе выпадало 40 лет назад. Сегодня на пресс-конференции начальник главного управления  МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов отметил, что регион готовится к большому паводку.  Ситуацию могут спасти погодные условия, этой зимой лед на реках довольно хрупкий и легко ломается. Подготовка к половодью уже началась.  В этом году на противопаводковые мероприятия направлено порядка 10 миллионов рублей.  Специалистами исследуются водные артерии, проводится постоянный мониторинг и разъяснительная работа с населением. В подтапливаемых территориях установлены системы оповещения. Ситуация находится на постоянном контроле у властей. На сайте главного управления МЧС размещены памятки с алгоритмом действий  при угрозе наводнения. 


Тэги: Кузбасс, паводок-2017, МЧС по Кемеровской области
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