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Несколько кемеровских автобусов меняют маршрут

20 Янв. 2017, 14:12
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Как сообщают в УЕЗТУ, с 20 января поменяется схема движения  маршрутов № 164, 166/167, 168/169, 180. Отмечается, что это временная мера.

Маршруты № 164, 166/167, 168/169, 180 ходят:

железнодорожный вокзал, Кузнецкий, Советский, улицв 50 лет Октября, Васильева, Красная, Университетский мост,  Октябрьский, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на    Журавли и далее своими маршрутами.

Маршрут № 165: 

железнодорожный вокзал, Ленина, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на Журавли и далее своим маршрутом.


Тэги: Кемерово, транспорт
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