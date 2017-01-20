Несколько кемеровских автобусов меняют маршрут

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Как сообщают в УЕЗТУ, с 20 января поменяется схема движения маршрутов № 164, 166/167, 168/169, 180. Отмечается, что это временная мера.

Маршруты № 164, 166/167, 168/169, 180 ходят:



железнодорожный вокзал, Кузнецкий, Советский, улицв 50 лет Октября, Васильева, Красная, Университетский мост, Октябрьский, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на Журавли и далее своими маршрутами.



Маршрут № 165:



железнодорожный вокзал, Ленина, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на Журавли и далее своим маршрутом.



