В Кемерове встретили участников мотопробега Североморск - Владивосток

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Зимой на мотоцикле! В Кемерове встречали участников мотопробега Североморск - Владивосток. Байкеры стартовали 3 января и планируют финишировать к концу месяца. Для двух друзей это уже не первое зимнее путешествие: в прошлом году они ездили на мотоцикле в Германию. Но дистанцию в 10 с половиной тысяч километров отважные парни решились покорить впервые. Мороз и ветер байкеров не пугают, тем более, что их очень тепло встречают на всем пути, а в Кемерове им удалось даже заехать к своему товарищу по мотобратству и поздравить его с днем рождения.



