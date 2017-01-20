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В Кемерове встретили участников мотопробега Североморск - Владивосток

20 Янв. 2017, 14:30
29 просмотров

Зимой на мотоцикле! В Кемерове встречали участников мотопробега Североморск - Владивосток. Байкеры стартовали 3 января и   планируют   финишировать   к концу месяца.  Для двух друзей это уже не первое  зимнее  путешествие: в прошлом году они ездили на мотоцикле в Германию.  Но дистанцию  в 10 с половиной  тысяч километров  отважные парни решились покорить впервые.  Мороз и ветер   байкеров не пугают, тем  более, что  их очень тепло  встречают на всем пути,  а   в Кемерове  им удалось даже заехать  к своему товарищу   по  мотобратству и поздравить его с днем рождения.


Тэги: Кемерово, мотопробег
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