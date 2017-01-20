Названы города Кузбасса, где выпало больше всего снега

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Сегодня в трех городах области начались тактико-специапльные учения, которые будут длиться 10 дней. За это время Кемерово, Юргу и Анжеро-Судженск максимально очистят от снега. Именно в этих территориях синоптики зафиксировали самые обильные снегопады и самостоятельно справиться с сугробами муниципалитетам сложно. К работам будет привлечена техника промышленных предприятий, ближайших городов, а также Минобороны - Юргинская бригада направит 30 самосвалов – по 10 в каждую территорию. Как отметил начальник главного управления МЧС области Александр Мамонтов: " Учения позволят отработать взаимодействие всех подразделений, и принесут практическую пользу населенным пунктам в вывозе снега. Такая противопаводковая мера поможет значительно снизить риск подтоплений многоквартирных домов и частных подворий".

В других городах области сегодня также проходит снегоборьба. Тулеевская пятница, а значит - берем в руки лопаты и приводим планету в порядок!



