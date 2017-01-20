Кемеровчанкам предлагают шубы со скидкой 70%

Сезон выгодных распродаж в «СТАКРАС» уже стартовал! Цены на всю коллекцию шуб, дублёнок, пуховиков максимально снижены. 70% на всё, без покупки уйти просто невозможно!

Кристина Берёзовская, покуательница: «Очень понравилась, я её всё-таки возьму, цвет красивый, уютно в ней, норковая, тёплая».

Природный утеплитель – норка, мутон, нутрия, песец- есть в классическом исполнении и с дизайнерскими фишками. Для спортсменок - качественный текстиль: пуховики. Дублёнки для всех, кто шубку уже купил. Меха и кожи много не бывает. Тем более, когда есть возможность купить по таким ценам.

Анастасия Маткова, продавец магазина «СТАКРАС»: «Сейчас большая распродажа в магазине СТАКРАС, вот, например, дублёночки «Тоскана», 40 тысяч были, сейчас стоят 17. Также, например, дублёнки есть овчина, коротенькие, от 13-ти тысяч до 20-ти».

Всем модницам предоставляется рассрочка, пенсионерам и работникам бюджетной сферы – выгодные условия, скидки. Покупка шубы – дело неторопливое и такое приятное. Поэтому пусть весь мир подождёт, пока вы будете в магазине «СТАКРАС», в Кемерове, на проспекте Ленина, 88 «А».