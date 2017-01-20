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Кемеровчанкам предлагают шубы со скидкой 70%

20 Янв. 2017, 16:12
72 просмотра

Сезон выгодных распродаж  в «СТАКРАС» уже стартовал! Цены на всю коллекцию шуб, дублёнок, пуховиков максимально снижены.  70% на всё, без покупки  уйти просто невозможно!                                       

Кристина Берёзовская, покуательница: «Очень понравилась, я её всё-таки возьму,  цвет красивый, уютно в ней, норковая, тёплая».

Природный утеплитель – норка, мутон, нутрия, песец-  есть в классическом исполнении и с дизайнерскими фишками. Для спортсменок - качественный текстиль:  пуховики.  Дублёнки для всех, кто шубку уже купил. Меха и кожи много не бывает. Тем более, когда есть возможность купить по таким ценам. 

Анастасия Маткова, продавец магазина «СТАКРАС»: «Сейчас большая распродажа в магазине СТАКРАС, вот, например, дублёночки «Тоскана»,  40 тысяч были, сейчас стоят 17. Также, например,  дублёнки есть овчина, коротенькие,  от 13-ти тысяч до 20-ти». 

Всем модницам предоставляется рассрочка, пенсионерам и работникам бюджетной сферы – выгодные условия, скидки. Покупка шубы – дело неторопливое и такое приятное. Поэтому пусть весь  мир подождёт, пока вы будете в магазине «СТАКРАС»,  в Кемерове,  на проспекте Ленина, 88 «А».


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