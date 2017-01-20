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В Кемерове назвали "чёртову дюжину" мест с высокой аварийностью

20 Янв. 2017, 16:29
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Специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошлого года, в ходе которых назвали 13 мест кузбасской столицы, где часто происходят жёсткие ДТП.  

Чаще всего серьёзные аварии случвлись:

  • проспект Советский – Кирова; 
  • просп. Химиков, 2 «А»;
  • Красноармейская –  Весенняя;
  • Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев;
  • Терешковой – Шахтёров;
  • Красноармейская – Дзержинского;
  • Ленина – Волгоградская;
  • Шахтёров – Нахимова;
  • Логовое шоссе,
  • Красноармейская – Мичурина;
  • Октябрьский – бульвар Строителей;
  • Ленина – Ворошилова;
  • Химиков – Ворошилова.

При этом отмечается, что по итогам 2015 года список опасных участков сократился вдвое. 
 


Тэги: Кемерово, ДТП
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