В Кемерове назвали "чёртову дюжину" мест с высокой аварийностью
20 Янв. 2017, 16:29
160 просмотров
Специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошлого года, в ходе которых назвали 13 мест кузбасской столицы, где часто происходят жёсткие ДТП.
Чаще всего серьёзные аварии случвлись:
При этом отмечается, что по итогам 2015 года список опасных участков сократился вдвое.
- проспект Советский – Кирова;
- просп. Химиков, 2 «А»;
- Красноармейская – Весенняя;
- Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев;
- Терешковой – Шахтёров;
- Красноармейская – Дзержинского;
- Ленина – Волгоградская;
- Шахтёров – Нахимова;
- Логовое шоссе,
- Красноармейская – Мичурина;
- Октябрьский – бульвар Строителей;
- Ленина – Ворошилова;
- Химиков – Ворошилова.
При этом отмечается, что по итогам 2015 года список опасных участков сократился вдвое.