В Кемерове назвали "чёртову дюжину" мест с высокой аварийностью

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Специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги прошлого года, в ходе которых назвали 13 мест кузбасской столицы, где часто происходят жёсткие ДТП.





проспект Советский – Кирова;

просп. Химиков, 2 «А»;

Красноармейская – Весенняя;

Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев;

Терешковой – Шахтёров;

Красноармейская – Дзержинского;

Ленина – Волгоградская;

Шахтёров – Нахимова;

Логовое шоссе,

Красноармейская – Мичурина;

Октябрьский – бульвар Строителей;

Ленина – Ворошилова;

Химиков – Ворошилова.

При этом отмечается, что по итогам 2015 года список опасных участков сократился вдвое.



Чаще всего серьёзные аварии случвлись:При этом отмечается, что по итогам 2015 года список опасных участков сократился вдвое.



