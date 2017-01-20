Ко Дню шахтёра в Междуреченске построят дорожную развязку

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Сегодня в Междуреченске прошел областной штаб по подготовке ко "Дню Шахтера 2017". Специальная комиссия во главе с первым заместителем губернатора Владимиром Черновым в ходе объезда по городу, проверила, как идет работа на главных строительных площадках. к празднику в городе капитально реконструируют педиатрическое отделение, детсад, но самое главное – строительство дорожной развязки, которая соединит 2 района. Темпы и качество возведения праздничных объектов на личном контроле губернатора.







