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Кузбасским горным вершинам дают имена фронтовиков

20 Янв. 2017, 17:35
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«Вершины воинской славы». В области реализуется уникальный историко-географический  проект:   пикам Кузнецкого Алатау и Горной Шории  присваивают имена  кузбассовцев, Героев  Советского Союза, участников Великой Отечественной  Войны.   Такую инициативу выдвинул Аман Тулеев, и его поддержали   на правительственном  уровне.   Официально   три   вершины уже  получили  имена. Сегодня идёт оформление документов, чтобы   другие  12 гор назывались в честь фронтовиков. 

Гора Куюкова, гора Назарова, гора Шилина. В Кузбассе безымянные высоты  стали памятниками.    Герои Советского  Союза, фронтовики, теперь  навечно встали в  парадный строй  вершин Кузнецкого Алатау.   Внизу,  на земле,  их именами названы школы,   есть стелы и мемориальные доски. А здесь, в горах, у подножия каждого пика  установлена табличка с  именем и фото. 

Рамиль Калимулин, школьник: «Они воевали за нас,  если бы не они, то нас бы не было».  

Уже более лет  20 лет водит группы в горы Андрей Ертышов,  сегодня он раздал мальчишкам   лопаты, почистить от снега мемориальный комплекс.   Зимой и летом  туристы заботятся о своих героях-исполинах,  живых, как и всё здесь.  Восхождения к этим вершинам уже  совершили более 10 тысяч  кузбассовцев.

Владислав Овчинников, доктор исторических наук, профессор КемГУ: «Сейчас Кузбасс развивается активно как туристический регион, Кузнецкий Алатау, Горная Шория – это места, куда на каникулах идут группы школьников, студентов, да и не только молодых  людей,  это десятки тысяч человек. Когда мы называем  пики на территории нашей Кемеровской области  в честь наших земляков, Героев Советского Союза, то это, безусловно,  живая память. И человек, изучая географию, будет изучать ещё и историю».

Он  и был  как гора – надежный, большой и добрый,  - вспоминает родного брата Людмила Петровна.  Герой  Советского  Союза, Афанасий Шилин, учился в Ленинске-Кузнецком,  потом работал на шахте, отсюда же и  призвался на фронт в 41-ом.   

Людмила Борисова, сестра Афанасия Шилина, Героя Советского Союза: «Я очень рада, что наше правительство так относится к моему брату,  потому что он этого заслуживает.  Он очень хороший был человек,  он всю свою жизнь отдал Родине». 
Проект «Вершины  воинской славы» продолжается. С поднебесной высоты горы-герои будут смотреть  на нас. И на наших  детей,  и на внуков. Пока помнишь, - живёшь.


Марина Грушина, Ольга Зимарина, Сергей Шилов, Павел Жёлтиков. «Вести-Кузбасс»

Тэги: Вершины воинской славы
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