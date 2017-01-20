Кузбасским горным вершинам дают имена фронтовиков

«Вершины воинской славы». В области реализуется уникальный историко-географический проект: пикам Кузнецкого Алатау и Горной Шории присваивают имена кузбассовцев, Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной Войны. Такую инициативу выдвинул Аман Тулеев, и его поддержали на правительственном уровне. Официально три вершины уже получили имена. Сегодня идёт оформление документов, чтобы другие 12 гор назывались в честь фронтовиков.

Гора Куюкова, гора Назарова, гора Шилина. В Кузбассе безымянные высоты стали памятниками. Герои Советского Союза, фронтовики, теперь навечно встали в парадный строй вершин Кузнецкого Алатау. Внизу, на земле, их именами названы школы, есть стелы и мемориальные доски. А здесь, в горах, у подножия каждого пика установлена табличка с именем и фото.

Рамиль Калимулин, школьник: «Они воевали за нас, если бы не они, то нас бы не было».



Уже более лет 20 лет водит группы в горы Андрей Ертышов, сегодня он раздал мальчишкам лопаты, почистить от снега мемориальный комплекс. Зимой и летом туристы заботятся о своих героях-исполинах, живых, как и всё здесь. Восхождения к этим вершинам уже совершили более 10 тысяч кузбассовцев.

Владислав Овчинников, доктор исторических наук, профессор КемГУ: «Сейчас Кузбасс развивается активно как туристический регион, Кузнецкий Алатау, Горная Шория – это места, куда на каникулах идут группы школьников, студентов, да и не только молодых людей, это десятки тысяч человек. Когда мы называем пики на территории нашей Кемеровской области в честь наших земляков, Героев Советского Союза, то это, безусловно, живая память. И человек, изучая географию, будет изучать ещё и историю».



Он и был как гора – надежный, большой и добрый, - вспоминает родного брата Людмила Петровна. Герой Советского Союза, Афанасий Шилин, учился в Ленинске-Кузнецком, потом работал на шахте, отсюда же и призвался на фронт в 41-ом.



Людмила Борисова, сестра Афанасия Шилина, Героя Советского Союза: «Я очень рада, что наше правительство так относится к моему брату, потому что он этого заслуживает. Он очень хороший был человек, он всю свою жизнь отдал Родине».

Проект «Вершины воинской славы» продолжается. С поднебесной высоты горы-герои будут смотреть на нас. И на наших детей, и на внуков. Пока помнишь, - живёшь.