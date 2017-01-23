Кузбасские синоптики дали прогноз на последнюю неделю января

Специалисты Кемервоского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ожидает жителей области на исходе второго месяца зимы.

В ночь на вторник в Кузбассе будет около 5-10, местами до...-16. Усилится ветер, на дорогах прогнозируются снежные заносы. Днём ожидаются метели, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. В ночные часы ...-13...-18, в отдельных районах 23 градуса мороза.

В среду днём подует юго-западный ветер, порывы могут достигать 22 метров в секунду. Возможны снег и метели. Столбик термометра будет на отметках 5-10, местами...-15. Ночью ...-8...-13.

Порывистый ветер прогуляется по области и в четверг, днём температура воздуха ...-5...-10, местами до -15. В ночь на пятницу морозно: -15...-20, а кое-где до ...-25.

В пятницу за окном ...-12...-17, небольшой снег. Постепенно усилится северо-восточный ветер. Ночью ...-15...-20.

- В субботний день температура в пределах ...-10...-15, а в ночь на воскресенье понизится до средних отметок в ...-20. Усилится юго-западный ветер до 15 метров в секунду, местами умеренный снег, метели, - сказали синоптики. Они отметили, что в воскресенье осадки в регионе сохранятся, а также западный порывистый ветер, снег и метели. Кроме того, ожидается понижение температур

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