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Из-за плохого состояния дороги в Кемерове перекрывают улицу

24 Янв. 2017, 11:05

Водителей обалстной столицы предупреждуют о временном ограниченни движения по улице 62 Проезд на отрезке от Тухачевского до улицы Терешковой (в оба направления). 

Проезд здесь закроют с 09:00 часов 25 января, а откроется он тогда. Когда дорогу приведут в порядок. На этом участке отмечается снежный накат, а проезжая часть слишком узкая, комментируют в ГИБДД Кемерова. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.  

Схема: ГИБДД Кемерова


Тэги: Кемерово, дороги, ограничения движения
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