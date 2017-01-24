Из-за плохого состояния дороги в Кемерове перекрывают улицу

Водителей обалстной столицы предупреждуют о временном ограниченни движения по улице 62 Проезд на отрезке от Тухачевского до улицы Терешковой (в оба направления).

Проезд здесь закроют с 09:00 часов 25 января, а откроется он тогда. Когда дорогу приведут в порядок. На этом участке отмечается снежный накат, а проезжая часть слишком узкая, комментируют в ГИБДД Кемерова. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. Схема: ГИБДД Кемерова



