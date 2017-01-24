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Кузбасс готовится к сильному половодью

24 Янв. 2017, 13:07
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Зима в самом разгаре, но уже сейчас все мысли областных властей, спасателей и жителей о предстоящей весне. Причина - небывалые снегопады, таких не было 40 лет. Сегодня регион готовится к большому половодью. В этом году на противопаводковые мероприятия направлено порядка 10 миллионов рублей.  Специалисты исследуют водные артерии, проводят постоянный мониторинг и разъяснительную работу с населением. В подтапливаемых территориях установлены системы оповещения. На сайте главного управления МЧС размещены памятки с алгоритмом действий при угрозе наводнения. Кроме того, сами жители приступили к страхованию своего имущества от последствий половодья. Подробнее к этой теме мы вернёмся сегодня в 20:45.


Тэги: Кузбасс, паводок-2017
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