Кузбасс готовится к сильному половодью

62 просмотра

Зима в самом разгаре, но уже сейчас все мысли областных властей, спасателей и жителей о предстоящей весне. Причина - небывалые снегопады, таких не было 40 лет. Сегодня регион готовится к большому половодью. В этом году на противопаводковые мероприятия направлено порядка 10 миллионов рублей. Специалисты исследуют водные артерии, проводят постоянный мониторинг и разъяснительную работу с населением. В подтапливаемых территориях установлены системы оповещения. На сайте главного управления МЧС размещены памятки с алгоритмом действий при угрозе наводнения. Кроме того, сами жители приступили к страхованию своего имущества от последствий половодья. Подробнее к этой теме мы вернёмся сегодня в 20:45.



