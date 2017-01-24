В Кемерове соревновались будущие спасатели

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Чтобы ни становилось причиной возгораний в домах и автомобилях, важным фактором при ликвидации ЧП остаётся время прибытия пожарных на место. Зачастую справиться с огнём и другими стихиями удаётся ещё до прибытия профессионалов. Сегодня в Кузбассе усилена работа по созданию добровольных спасательных отрядов. Причём они охотно соревнуются в своём мастерстве. Так в Кемерове прошёл областной тур всероссийского конкурса "Человеческий фактор". Шесть студенческих команд со всего Кузбасса боролись за путёвку в финальный этап, который пройдёт в Красноряске. Первым испытанием стала проверка теоретических знаний участников. Затем команды состязались в умении оказывать первую психологическую помощь человеку, который оказался в стрессовой ситуации. По итогам конкурса первое место заняла команда студенческого корпуса спасателей «Скала» из КузГТУ.



