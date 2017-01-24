Появились подробности о пропавшей кузбасской школьнице

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Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что в Прокопьевске полиция ищет 14-летнюю девочку, которая самовольно ушла из больницы. Сотрудники МВД нашли подростка: девочка был в квартире у одного из друзей, там она ночевала. Юную горожанку передали бабушке-опекуну.

- Преступлений и противоправных деяний в отношении девушки-подростка не совершалось. Сейчас полицейские устанавливают причину ее самовольного ухода, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.



