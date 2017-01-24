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Кузбассовцев призывают заправлять баллоны с газом на официальных заправках

24 Янв. 2017, 17:25
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Сегодня в Кузбассе системами газоснабжения оснащены 347 многоквартиных домов. Областные власти призывают жителей области соблюдать меры безопасности при обращении с газовым оборудованием. 

Сергей Николаев заместитель начальника Государственной жилищной инспекции: «Все управляющие компании, которые управляют данными домами и тсж, должны заключить договор со специализированными организациями, на техническое обслуживание и ремонт внутредомового газового оборудования. У каждого жителя, собственника помещения в этих домах тоже должен быть договор на техническое обслуживание и ремонт, но внутреквартирного газового оборудования. При своевременном выполнении данных работ, будет обеспечена безопасность проживания. С конца прошлого года введена ответственность за незаключение таких договоров, за отказ предоставления доступа сотрудников специализированных организаций, за уклонение от замены оборудования.  В отдельных домах многоквартирных и частных, где для приготовления пищи используются газове баллоны со сжиженным газом, для того, чтобы в этих помещениях была обеспечена безопасность, необходимо не только соблюдать меры безопасности при использовании в быту, но и быть внимательными в заправке самих баллонов. Отдельные граждане, пытаясь сэкономить, заправляют в разных автозаправках. Жилищная инспекция просит, жителей быть бдительными, заправлять баллоны только на официальных заправках». 


Тэги: Кузбасс, баллоны с газом
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