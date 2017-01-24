Жителям Кузбасса рекомендуют не курить в машинах

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В Новокузнецке за одно утро сгорели сразу 4 автомобиля. К счастью, обошлось без человеческих жертв. С начала зимы в Кузбассе сгорело уже 20 припаркованных автомобилей. И как показывает статистика, в большинстве случаев это происходит из-за неполадок в электропроводке и протечек масла и бензина.

Алексей Салтыков, заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора «Как рекомендация. В зимний период ,это как одна из причин пожара, не пользоваться открытым огнем для прогревания двигателя автомобиля. По возможности не курить в автомобиле, не выбрасывать окурки под ноги. И обязательно посещать только сертифицированные автосервисы».



