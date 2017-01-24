Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
24 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Жителям Кузбасса рекомендуют не курить в машинах

24 Янв. 2017, 17:28
19 просмотров

В Новокузнецке за одно утро сгорели сразу 4 автомобиля. К счастью, обошлось без человеческих жертв. С начала зимы в Кузбассе сгорело уже 20 припаркованных автомобилей. И как показывает статистика, в большинстве случаев это происходит из-за неполадок в электропроводке и протечек масла и бензина. 

Алексей Салтыков, заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора «Как рекомендация. В зимний период ,это как одна из причин пожара, не пользоваться  открытым огнем для прогревания двигателя автомобиля. По возможности не курить в автомобиле, не выбрасывать окурки под ноги. И обязательно посещать только сертифицированные автосервисы».

 

 


Тэги: Кузбасс, машины горят
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица