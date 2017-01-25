У кузбасских должников за ЖКУ списывают деньги с банковских карт

С этого года должники за ЖКХ начали сталкиваться с тем, что деньги списывают прямо с их банковских счетов, даже с зарплатных карт. Сегодня наша съёмочная группа решила выяснить, насколько это законно и может ли человек защититься, если долг насчитали ошибочно.

Рейды с участием силовых структур проводятся постоянно. Но службе приставов теперь гораздо легче открыть второй невидимый фронт, где нет такого открытого противостояние с людьми, забывшими свои финансовые обязательства. С этого года закон заработал по-настоящему: деньги с банковских счетов должника можно списать легче, по судебному приказу, не дожидаясь исполнительного листа.

Анна Покровская, заместитель главного судебного пристава Кемеровской области: «Что по исполнительному листу, что по судебному приказу после возбуждения исполнительного производства направляются запросы в кредитные организации. Если гражданин не исполняет требования исполдокумента, мы выносим постановления об обращении на денежные средства на расчетном счете… списывают деньги, те, которые находятся на карточке или расчетных счетах гражданина».

Для комунальщиков это практически карт-бланш в серьезном разговоре с должниками. Теперь никаких долгих судебных разбирательств, прений, неявок, отсрочек. Взыскание происходит быстро. УК достаточно подать документы в суд. Далее без приглашения ответчика выписывается приказ, с которым приставы идут в банк.

Светлана Головня, сотрудник банка: «В рамках действующего законодательства мы его исполняем. Если на счете нашего клиента деньги есть мы сразу исполняем постановление. Если на счете нет денег, то на счет накладывается ограничение и мы ждем поступления. Как только деньги поступят, данное постановление будет исполнено и мы возвращаем постановление обратно приставам».

Если вдруг УК ошиблась, может ли человек вернуть деньги, которые списали неправильно? Да.

Судебный приказ – это еще не окончательный приговор. В любом случае, деньги со счета должника будут списаны по истечении 10 дней. А за это время с момента получения документов человек может обжаловать приказ